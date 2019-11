Traditionell wird auch in diesem Jahr die Adventszeit in Balingen mit dem Balinger Christ-kindlesmarkt eröffnet. Dieser findet am Samstag 30. November und Sonntag 01. Dezember rund um den Marktplatz statt.

An den über 100 Ständen erwartet die Besucher ein vielfältiges Warenangebot, und auch an das leibliche Wohl wurde gedacht. So werden wieder zahlreiche verschiedene Spezialitäten angeboten.

Im Bereich Alter Markt findet auch in diesem Jahr ein Kunsthandwerkmarkt statt. Hier lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen.

Auf der städtischen Bühne vor dem Rathaus bieten die Balinger Vereine, Schulen und Kin-dergärten wieder ein abwechslungsreiches Programm. Schon traditionell hat das „Älbler Duo SAWA“ am Samstag ab 19.00 Uhr seinen Auftritt.

Im „Alten Landratsamt“ können die Besucher erleben, wie Pralinen oder Schokoweihnachts-männer hergestellt werden – naschen erlaubt.

Auch für die jüngsten Marktbesucher wird wieder ein abwechslungsreiches Programm gebo-ten. Neben dem Zollernschloss gibt es ein Ponyreiten. Eine Eisenbahn oder mehrere Karussells laden zum Mitfahren ein. Wer es lieber etwas ruhiger mag, hat die Möglichkeit das Bastelan-gebot unserer städtischen Kindergärten im Zollernschloss zu besuchen. Nebenan im Saal des „Alten Landratsamtes“ können sich die Kleinen von der Märchenerzählerin Sigrid Maute ver-zaubern lassen. Der Nikolaus hat auch in diesem Jahr versprochen, an beiden Tagen kleine Präsente zu verteilen.

Auch das Waagen Museum hat am Sonntag von 14.00 – 17.00 Uhr für Sie geöffnet.

Um bequem vom Gewerbegebiet Gehrn zum Markt zu gelangen, kann auch dieses Jahr wieder der kostenlose Buspendelverkehr in Anspruch genommen werden. Am Samstag von 10.00 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 19.30 Uhr fahren in kurzen Zeitabständen Busse zum Balinger Christkindlesmarkt ab.

Der Markt ist am Samstag von 10.00 bis 21.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.