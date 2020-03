BalingTown

Der vertraute Sound aus dem ZAK, das Zionalb Movement, läd ein weiters mal ein, die Hüften kreisen zu lassen zu Karibischen Klängen. Zum "Jahresstart", Freitag vor Karfreitag 3. April, laden wir gleich mal die etablierte Keep it Real Crew in uns Yard ein.

2020 Big Things a gwan!!! Das können wir euch garantieren...

Keep it Real Crew

Die 7-köpfige Keep it real Crew aus Ravensburg und Stuttgart liefert seit 2008 feinstes Soundsystem Entertainment, das den großen Namen im Business in nichts nachsteht. Durch die Veranstaltung eigener Partyreihen, ihres eigenen Reggae- und Dancehall-Festivals „Keep it real Jam“ sowie Bookings in ganz Deutschland und quer durch Europa besitzt die Crew die nötige Erfahrung und weiß, an welchen Reglern gedreht werden muss, damit die Crowd maximal eskaliert. Das lange Zusammenspiel zahlt sich aus – die Keep it real Crew ist ein eingespieltes Team und steckt mit ihrem positiven Vibe jede Massive an, deckt durch individuelle Geschmäcker aber auch sämtliche Facetten jamaikanischer Tanzmusik ab: Dancehall Entertainment in its realest Style!

Keep it real – or keep it to yourself!