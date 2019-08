BalingTown Rub a Dub

Nach dem schönen Festival-Sommer beginnt wieder der graue Alltag...

Doch HALT!!! Bevor das nächste Schul-. Ausbildungs-, Arbeits-Jahr anfängt, liefern wir euch noch einen Abschluss für den Sommer zum einleuten der neue Club-Session.

Hier kriegt ihr nochmal die volle Ladung Karibikfeeling um euren Urlaub schön ausklingen zu lassen.

Vor über einem Jahr haben wir die Party ins Leben gerufen und sind diesmal wieder , um dies zu celebrieren "Raw like started" in unserer Grudbesetzung als Zionalb Movement am start.

Als Sound erwartet euch premillenial Classics aus unseren Anfangszeiten über Megahypes vor Autotunezeiten, bis hin zu dem besten aus den letzen Jahren.

Get in the mood & com'on by