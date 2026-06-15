Balkan-Ball mit Maslband & Bettina Pinkert

Unter dem Walnussbaum gibt es Balkan-Konzert, freies Tanzen und angeleitete osteuropäische Kreistänze – live mit der Maslband, am Akkordeon verstärkt von Frank Eisele, dazu Tanzanleitung von Bettina Pinkert .

Wer Lust auf Bewegung, Schweiß und dieses kurze Gefühl von „wir sind kurz ein gemeinsamer Kreis“ hat, ist hier richtig – egal ob zum ersten Mal oder mit Tanz-Patent.

Die Maslband spielt seit vielen Jahren zusammen und zieht ihr Repertoire quer durch Südosteuropa: Roma-Lieder, Klezmer, Sinti-Swing, Tänze aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Nordmazedonien und Albanien. Die Musik wechselt die Temperatur wie das Wetter im Juli: heiter und lebhaft, rhythmisch vertrackt, dann wieder ruhig und melancholisch – und plötzlich treibend, als hätte jemand den Boden unter den Füßen neu ausgerichtet. „Masl“ heißt im Jiddischen Glück, und genau so fühlt sich diese Mischung an: handgemacht, nah dran, mit Spielwitz und offenen Ohren.