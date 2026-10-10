Balkan-Ball mit Zakuska & Bettina Pinkert

Beim Balkan-Ball leitet Bettina Pinkert traditionelle osteuropäische Kreistänze an, begleitet von Zakuska mit Live-Musik.

Der Abend verbindet Tanzen, Zuhören und gemeinsames Warmwerden – niedrigschwellig für Neugierige, fordernd genug für alle, die sich gern in Rhythmen verlieren.

Zakuska spielen seit über zehn Jahren aus reiner Lust an südosteuropäischen Klängen – mit Akkordeon, Geige, Tapan und Darboukka, dazu Instrumente, die hier selten auf Bühnen landen: Zimbalom, Fingerzimbeln, Trompetengeige. Das ergibt eine Reise von Roma-Liedern bis Klezmer, von ungarischem Csárdás bis griechischem Syrtós, von der Adria bis zum Schwarzen Meer, weiter Richtung Kaukasus. Mal beschwingt, mal kantig, mal würdevoll langsam – oft in „krummen“ Takten, die erst stolpern und dann tragen.

Bettina Pinkert führt mit Ruhe und Humor durch die Schritte: einfache Tänze zum Reinkommen, komplexere Folgen für alle, die tiefer einsteigen wollen. Wer nicht tanzen mag, kann genau