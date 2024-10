Balkan-Ball mit ZAKUSKA und Bettina Pinkert

Mitreißende Tanzmusik aus den Balkanländern // Präsentiert vom Waiblinger Bündnis für Demokratie.

Mitreißende Tanzmusik aus den Balkanländern live gespielt von den drei VollblutmusikerInnnen der Formation „Zakuska“ die seit über 10 Jahren ihrer gemeinsamen Begeisterung für osteuropäischen Musik folgen. Sie bestreiten sie eine Tanzreise quer durch Südosteuropa: von Roma-Lied bis Klezmer, von ungarischem Csárdás bis griechischem Syrtós, von der Adria bis zum Schwarzen Meer und über Europa hinaus bis zum Kaukasus.

Die Balkan-Musik ist ebenso vielfältig wie die Tänze, mal fröhlich beschwingt, mal feurig temperamentvoll, mal rhythmisch herausfordernd, mal würdevoll, ruhig und besinnlich. Das Tanzen ist dabei zugleich eine „bewegte Völkerkunde“ und bietet die Möglichkeit, in Bewegung mit den Besonderheiten der unterschiedlichen Traditionen in Verbindung zu treten: mit geheimnisvoller Musik aus Rumänien, den krummen Takten und typischen Tonskalen der temperamentvollen Tanzmusik aus Ungarn, Serbien, Nordmazedonien, Griechenland und Bulgarien und den archaischen Klängen aus Armenien.

Zu diesem Abend sind alle eingeladen, die Lust an osteuropäischer Musik und am Tanzen haben ! Es sind Anfänger willkommen, die es einfach mal probieren wollen, aber auch erfahrene Tänzer, die sich ebenso austoben können.

Bettina Pinkert hat langjährige Erfahrung und viel Freude am Tanzanleiten und bringt euch sowohl mit niederschwelligen einfachen Tänzen in Schwung, schafft es aber auch durch ihre einfühlsame Art, euch mit komplexeren Tänzen in Bewegung, ins Schwitzen und ins Lachen zu begleiten. Natürlich ist es auch möglich einfach zu lauschen und zuzuschauen.

Katharina Wibmer – Geige, Trompetengeige

Frank Eisele – Akkordeon

Daniel Kartmann —Tapan, Zimbalom, Darboukka

Bettina Pinkert —Tanzanleitung