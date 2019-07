Balkan meets dunkelbunt DJ Se

Sind die Urlaubspläne für August schon gemacht? Wie wäre es mit Urlaub in den Wagenhallen?

An sechs Tagen im August haben wir ein buntes Programm aus Livemusik und Parties zusammgestellt PLUS nicht zu vergessen... unser Sommerflohmarkt. Dazu öffnen wir bei trockenen Wetter unsere Außengastro. Kommt zu uns in den Stuttgarter Norden, wir freuen uns auf Euch!

Was wäre eine Wagenhallen-Sommerreihe ohne eine Balkanparty!?!? Richtig, nicht denkbar. Am Freitag, 30.08. wird daher unser DJ BENG einen Floor im BALKANSPEZIALITÄTEN-Style bespielen. Als Unterstützung hat er diesmal DJane Adic eingeladen.

Für den zweiten Floor konnten wir einen besonderen Gast-DJ gewinnen... [dunkelbunt]!

Ein DJ-Set mit [dunkelbunt] bedeutet ein explosives Set, elektronisch-instrumentales Crossover, groovige und eklektische Sounds: Der zurzeit in Wien ansässige Kosmopolit Ulf Lindemann aka [dunkelbunt] verfolgt als DJ, Solist, Producer und Bandleader eine genuin transglobale Agenda und zählt seit über 15 Jahren zu Europas innovativen Protagonisten der Electronic und Weltmusik-Szene.

[dunkelbunt] bespielt viele musikalische Genres und Szenen mit Mixes, die nie ganz reinrassig sind. Im ständigen Grenzüberschreiten und in der andauernden Suchbewegung nach Unverbrauchtem liegt die Besonderheit seines Projekts. Mit den Techniken von Fusion, Merging sowie der De- und Rekontextualisierung bringt der DJ und Producer Manöver des progressiven Undergrounds und der Avantgarde ins Spiel.

[dunkelbunt] an den Decks bedeutet: Weltreise, Tanzlust, Ekstase und Tribut an das High Energy Level von Musik.

Weitere Infos unter:

https://www.dunkelbunt.org/