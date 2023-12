"Ball im Savoy" – Revue-Operette von Paul Abraham

In seiner 1932 uraufgeführten Erfolgsoperette versammelt der ungarisch-jüdische Komponist Paul Abraham alles, was das Musiktheater seiner Zeit ausmachte: Witz, Ironie, Erotik, Exotik, Nonsens und dazu eine Musik, die vom Walzer über jazzige Tänze bis zu glänzenden Show-Nummern alles aufzubieten hatte. Die renommierte Kammeroper Köln und ihr Hausorchester, die Kölner Symphoniker, bringen "Ball im Savoy" zum festlichen Jahresauftakt 2024 in großer Besetzung auf die Bühne.