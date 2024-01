Auch in diesem Jahr ist die Eintracht an Fasching wieder aktiv und kommt dem Ball ohne Name zurück.

Das diesjährige Motto ist "Ball ohne Namen meets Apres Ski Party"

Für Musik sorgt DJ Crazy und es wird verschiedene Themen Bars geben.

Merkt euch den Faschenaachts Samstag vor.

Wir sehen uns auf dem Sportgelände Süd.

Der Eintritt ist frei!