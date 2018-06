Baller Party

Der Trödler feiert die WM und kriegt einfach nicht genug davon! Deshalb veranstalten sie für euch DIE Ballerparty!! Das heißt für euch: Jeder der in einem Fußballverein ist und in einer Liga spielt ist eingeladen!

Natürlich haben sie auch ein mega Special für euch am Start:

Bringt einfach die ausgedruckte Tabelle der letzten Runde mit und zeigt diese am Empfang vor und bekommt pro geschossenem Tor einen Shot. Kommt als Mannschaft (11 Personen) und bekommt einen Shot Meter oder einen gespritzten Meter on Top dazu.

Den ganzen Abend Torwandschießen im Biergarten! Für jedes Tor bekommt ihr einen Meter für 16 €.

Und last but not least: Der Schnapsschützenkönig: Wer bis 1 Uhr die meisten Tore gemacht hat (egal ob als Mannschaft oder Einzelperson) gewinnt den Trödlerpokal (gemischt mit 3 l Mischgetränk nach Wahl)