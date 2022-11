Ballet Bar ist das Zusammentreffen von fünf Hip-Hop-Virtuosen, die in einem Universum, das den New Yorker Jazzclubs ähnelt, durch ihren Tanz ihre Beziehung zur Musik als Quelle der Inspiration und Poesie hinterfragen. In einem musikalischen Umfeld, das von Jazz über Elektro bis hin zu Klassik reicht, streiten sich die Tänzer um die Wahl des Vinyls und bringen den Tresen zum Tanzen, die Kleiderständer zum Schwingen und uns durch den knisternden Klang eines alten Transistors auf eine Reise. Tanz, Akrobatik und Pantomime vermischen sich mit Humor und Spott. Indem sie ihren Tanz mit anderen Disziplinen ergänzen, bieten diese Künstler eine höchst unterhaltsame Show, die sich durch Witz und Energie auszeichnet.