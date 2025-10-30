Aus Kanadas schönster Stadt Vancouver kommt das Ballet BC, benannt nach der Provinz British Columbia.

Die zeitgenössische Kompanie setzt ganz auf neue Werke, seit 2020 wird sie von Medhi Walerski geleitet, einem der prägenden Interpreten des Nederlands Dans Theaters zu Beginn des Jahrtausends. Sein »Sway« ist ein Stück über Optimismus und die Unzerstörbarkeit der Hoffnung, inspiriert von Emily Dickinsons Gedicht »›Hope ‹ is the thing with feathers«. Mit seinem fließenden, lyrischen Stil zeigt er das titelgebende »Schwanken« als ein Mitgerissensein im Fluss des Lebens, ein Wiegen im Tanz.

Ein unheimliches, ja mystisches Werk ist »Frontier« von Crystal Pite. Die Kanadierin gehört seit Jahren zu den begehrtesten internationalen Choreografinnen. Schwarze, gesichtslose Schatten huschen über die Bühne, manipulieren die Menschen, bringen ihnen zu mächtigem Choralgesang Angst oder Freude. Pite personifiziert in ihnen die »dunkle Materie« draußen im Weltall und gleichzeitig die unsichtbaren Kräfte unseres Unterbewusstseins. Getanzte »Boleros« nach Maurice Ravels berühmtem, bald 100 Jahre altem Orchesterwerk gibt es wie Sand am Meer. Dieser aber erregte nicht nur in Kanada großes Aufsehen. Shahar Binyaminis »Bolero X« stellt keinen Solisten heraus, sondern zeigt die sinnliche Dynamik, die rauschhafte Musik innerhalb einer Gemeinschaft freisetzt: Das Kollektiv pulsiert und fließt wie ein Organismus, steigert seine Energie immer weiter aus sich selbst heraus.