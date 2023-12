Ballet du Grand Theatre de Geneve

Vïa

Fouad Boussouf Choreografie

Noetic

Sidi Larbi Cherkaoui Choreografie

Ballet du Grand Théâtre de Genève

Warum will der Mensch jedes Detail seiner Existenz erklären und strukturieren? In »Noetic« fragt das Sidi Larbi Cherkaoui in einer anfangs ungewohnt kühlen, eleganten Ästhetik. Stets mit den großen Fragen der Menschheit beschäftigt und choreografisch immer am Puls der Zeit, erforscht der Belgier die Instanz in unseren Köpfen, die für das Erkennen und Denken zuständig ist. Fast wie in einem Räderwerk konstruieren und dekonstruieren die Tänzer fortwährend ihre Realität. Allmählich beginnen ihre mechanischen Bewegungen wie in einer Kettenreaktion zu fließen und aus Klarheit entsteht Schönheit. Aus großen Metallreifen, Objekten des britischen Künstlers Antony Gormley, formen Cherkaouis tanzende Erkenntnissucher die Erde zunächst als Scheibe und dann als Kugel.

Seit der Spielzeit 2022 / 2023 leitet der vielseitige Cherkaoui das Ballett am Grand Théâtre in Genf und fördert dort vor allem die Zusammenarbeit mit bildenden Künstlern. So entwarf der französisch-marokkanische Choreograf Fouad Boussouf seine Bühne für »Vïa« gemeinsam mit dem bekannten Installationskünstler Ugo Rondinone: Die Szenografie zeigt das Farbspektrum der warmen Erde Afrikas wie auch den urbanen Track des Street Dance. Boussouf macht seit einigen Jahren Furore mit seiner Mischung aus Hip-Hop und zeitgenössischem Tanz, Nouveau Cirque und der traditionellen Folklore der arabischen Welt. Seit 2022 leitet er das Centre Chorégraphique in Le Havre; auch Deutschland beginnt gerade, seine explosiven Werke zu entdecken.