Mit »Afanador« legt Marcos Morau dem kolumbianischen Fotografen Ruvén Afanador eine getanzte Hommage zu Füßen und setzt zudem den aktuellen Maßstab im spanischen Tanz.

Die theatralische Ästhetik der Flamenco-Fotografie inspirierte den Choreografen Morau zu dieser großen Produktion. Mit dem Ziel, einen ebenso fesselnden und impulsiven Kosmos zu erschaffen, setzt sein Tanz dort an, wo der kraftvolle Bann der Aufnahmen endet – und führt die mystische Bildsprache des Flamencos in ein visionäres Tanz-Universum. In der einzigartigen Alchemie von Tanz und Fotografie erblüht zeitlose Schönheit.

Mit insgesamt neun Auszeichnungen zwischen 2024 und 2025 markiert »Afanador« zweifellos ein Vorher und Nachher für das spanische Nationalballett. »Es ist, als würde man Ruvén Afanadors Fotografie durch eine neue Linse betrachten«, so Ballettdirektor Rubén Olmo – »eine Linse aus Träumen, Wünschen und Erinnerungen«, fügt Morau hinzu. Jede Szene beginnt mit einem ikonischen Bild, einer statischen Momentaufnahme, die schließlich von insgesamt 33 Tänzer*innen des Ballet Nacional de España belebt wird. Flamenco trifft auf zeitgenössischen Tanz und neue Kompositionen. Schwarz-Weiß-Fotografie, Kulisse und Musik, die von Elektronik über traditionellen Flamenco bis hin zu Echos der Karwoche reichen, liefern dramatische Kontraste. Das Gesehene entfremdet sich, es entstehen neue Elemente: Wasserfälle, Lawinen und Stürme. Das heilige Erbe des Flamencos – seine Strenge, Schönheit und Mysterium – wird in eine neue Gegenwärtigkeit und Zukunft überführt.