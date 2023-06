Le Lac des Cygnes Schwanensee

Angelin Preljocaj Choreografie

Pjotr I. Tschaikowskij & 79D Musik

Boris Labbé Video

Igor Chapurin Kostüme

Éric Soyer Licht

Ballet Preljocaj

Eine zum Schwan verzauberte Jungfrau kann nur durch treue Liebe erlöst werden, so erzählt es der alte russische Ballett-Klassiker »Schwanensee«. In der Version von Frankreichs bedeutendster zeitgenössischer Kompanie ist der Prinz ist ein Industriellensohn und lehnt den mafiösen Kapitalismus seiner Eltern ab. Die Schwäne schützen ein Naturparadies, das von Wolkenkratzern bedroht wird. Der böse Zauberer agiert als knallharter Manipulator der Aktienkurse.

Angelin Preljocaj erweist sich wieder als ein Meister darin, einen Klassiker choreografisch neu und spannend zu erzählen. Seine 2020 entstandene Fassung beruht auf dem traditionellen Libretto und holt das Ballett samt Tschaikowskijs Partitur radikal in unsere digitalisierte Zeit. Igor Chapurin hat wieder todschicke und ausdrucksstarke Kostüme geschaffen, die Schwanenfarben Schwarz und Weiß beherrschen das Tableau. Auch in Preljocajs Version hat die sanfte Schwanenkönigin ein dunkles Spiegelbild. Videoprojektionen zeigen eine kalte Machtwelt und zerfließen ins Surreale. Dazwischen tanzen die Schwäne in großen Formationen gegen die Zerstörung. Auf den Partys der High Society geht barocke Geometrie in wilden Rave über. Tief blickt der Choreograf in die Psyche des Prinzen, der so hart wie seine Eltern werden soll, zeigt das Leid der Frauen in einer von Männern beherrschten Geschäftswelt. »Schwanensee« wird tänzerisch beeindruckend zum brandaktuellen Gegenwartsdrama.