Mythologies

Angelin Preljocaj Choreografie

Thomas Bangalter Musik

Adrien Chalgard Bühne

Adeline André Kostüme

Éric Soyer Licht

Nicolas Clauss Video

Ballet Preljocaj

Wie beeinflussen die Mythen der Menschheit unser Handeln? Sind sie einfach alte Märchen oder transportieren sie eine Bedeutung, reichen diese Archetypen bis in unser heutiges Handeln? In einer wilden Reise durch das kollektive Gedächtnis der Menschheit erforscht Angelin Preljocaj die Legenden unserer Ahnen, ob aus der griechischen Antike, der Historie, der Bibel oder fremden Religionen. In getanzten Bildern konfrontiert er die Geschichten von inniger Liebe und roher Gewalt, von Hybris und Demut mit unseren zeitgenössischen Ritualen, formuliert aus der Inspiration des Philosophen Roland Barthes einen Dialog zwischen alten und neuen Mythologien.

Vor geheimnisvollen Projektionen treffen wir Zeus und Ikarus, Medusa und den Minotaurus, wir sehen Adam und Eva, Alexander den Großen, Amazonen und Monster. In seiner klaren Sprache aus neoklassischen Linien, Barfußtanz und ausdrucksvollen Armen illustriert der Choreograf aber nicht einfach das Allzubekannte, sondern sucht die Querverweise ins Heute, wo sich die gleichen Fehler, die gleichen Schrecken wiederholen. Die Musik zu der 2022 entstandenen Produktion stammt von Thomas Bangalter, einem der beiden Mitglieder der französischen Techno-Kultband Daft Punk. Er schrieb eine erstaunlich sinfonische, reich instrumentierte Partitur, die zwischen Barock, Minimal Music und starken Rhythmen sozusagen auf die großen Mythen der Orchestermusik verweist.