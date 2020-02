Am 14. und 15. März 2020 erwartet Ballettfreunde auf der großen Bühne der Limburghalle in Weilheim an der Teck ein ganz besonderer Leckerbissen:

Die Kirchheimer Ballettschule TANZPROJEKT unter der Leitung von Tanja Eichhorn präsentiert COPPELIA nach der Vorlage des Ballettklassikers von Léo Delibes.