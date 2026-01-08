Ballett nach "Faust I & II" von Goethe

Johann Wolfgang von Goethes zweiteilige Tragödie um den rastlosen Wissens- und Sinnsucher Dr. Heinrich Faust zählt zu den bedeutendsten Werken der deutschen Literatur, ja der Weltliteratur.

Für das ungarische Pécs Ballett hat dessen künstlerischer Leiter Balázs Vincze die beiden Teile von Goethes Meisterwerk zur Musik von László Dubrovay in ein ebenso packendes wie bildgewaltiges Handlungsballett verwandelt. Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Städtepartnerschaft Fellbachs mit Pécs (Fünfkirchen) im Jahr 2026 ist die in Ungarn bejubelte Erfolgsproduktion jetzt in der Schwabenlandhalle zu erleben.