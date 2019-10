Ballettabend 2019

WIR ... die Ballettschule Armin Weiß im Herzen Albstadts laden Sie in unsere Welt des Tanzes ein. Der 4. große Ballettabend steht unter dem Motto "gemeinsam WIR" und der zauberhaften Welt des Tanzes. Seien es "Die Glücksfeen" (2004), "Von Menschen und Feen" (2009) oder "Von Pusteblumen und Träumen" (2014), jeder Ballettabend erzählte eine Geschichte, die für Groß und Klein zum Träumen und Nachdenken anregte und ebendies in der einzigartigen Sprache des Tanzes. So können Sie gespannt sein, was die Tänzerinnen an diesem Wochenende mit ihrem Haus-Choreographen Armin Weiß für Sie bereithalten werden. Über klassische Variationen von Gruppe und Duett, höfischer Balltanz, Charaktertanz bis hin zu modernen Choreographien ist der Reigen der Arrangements im ersten Teil gespannt. Im zweiten Teil erzählen die Eleven eine Geschichte, in der sie mit ihren tänzerischen Fähigkeiten und ihrem Ausdruck den Augenblick des gemeinsamen WIRs erleben und Sie teilhaben lassen. Sobald Sie sich inmitten dieser Schar träumend ertappen, so haben WIR alles geschafft.