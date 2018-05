Ballettmäuse, Budenzauber & Co

In diesem Showing dürfen die 2 - 10 -jährigen Tänzerinnen und Tänzer der unterschiedlichen Tanzstile ihr Können zeigen. Plie, Releve, Tendu - Übungen und Tänze des Kinderballettunterrichts, Freezes und Moves aus dem Hiphop, Swings und Isolationen des modernen Tanzes, die Latin Grooves der Dschungelkids und, last but not least, der bUdenzauber, in dem motorische Grundlagen bei den Allerkleinsten gelegt werden. Lassen Sie sich überraschen!