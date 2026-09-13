Im Mittelpunkt des Festivals stehen die fantasievoll gestalteten Modell-Heißluftballone. Ob leuchtende Tiere, märchenhafte Figuren oder kunstvolle Sonderformen – jedes Modell ist ein Unikat, liebevoll gestaltet und mit viel Handwerkskunst gefertigt.

Ergänzt wird dieses himmlische Schauspiel durch farbenprächtige Drachen und Windspielen, die sich leicht im Wind bewegen, über den Wegen tanzen oder als flatternde Kunstwerke entlang der Gartenpfade schweben.

Das Ballonblühen schafft einen Ort, an dem sich drei Generationen gleichermaßen verzaubern lassen. Kinder entdecken mit offenen Augen die Welt der Ballone, Eltern genießen das farbenfrohe Treiben und Großeltern erinnern sich an frühere Abenteuer in der Luft. Gemeinsam erleben sie ein Wochenende, das Leichtigkeit, Freude und Staunen in die Herzen trägt.