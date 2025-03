Ballonblühen 2025

Im Frühling 2025 ist es wieder so weit, vom 11.- 13. April 2025 findet das 3-tägige Ballonblühen Festival im Blühenden Barock statt! Modellballone, farbenprächtige Drachen, Live-Bühnen und fantasievolle Walking-Acts verwandeln 30.000 qm Blühendes Barock in eine märchenhafte Szenerie im XXL-Format. Im Mittelpunkt stehen 2025 erneut die fantasievoll gestalteten Modellballone. Hier gibt es allerhand Sonderformen zu bestaunen. Doch die Publikumslieblinge bekommen 2025 ernstzunehmende Konkurrenz und müssen sich die Begeisterung der Besucher mit einer ganzen Schar an farbenfrohen Drachen und ihren kleinen Pendants teilen.

11.04. - 13.04.25

Freitag, 16:00 - 21:00

Samstag, 16:00 - 21:00

Sonntag, 14:00 - 19:00

Aktuelle Informationen unter www.ballonbluehen.de