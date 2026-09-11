BamBam-Band & Halloween Fair for Kids

Trick or Treat mit Live-Musik & Spuk für große und kleine Kinder. Der Oktober bringt Grusel, Kostüme und jede Menge Spaß – und dieses Jahr starten wir mit Live-Musik in den gruseligsten Nachmittag des Jahres!

Ab 15:00 Uhr eröffnet die BamBam-Band mit ihrem mitreißenden Konzert.

den Halloween-Nachmittag im d.a.i. – der perfekte Einstieg in die Gruselzeit für die ganze Familie.

Ab 16:00 Uhr heißt es dann: „Trick or Treat!” Doch beim typisch amerikanischen Halloween geht es nicht nur ums Gruseln, sondern vor allem um den gemeinsamen Spaß am Verkleiden. Ob als Vampir oder Hexe, als Superheld oder Märchenfigur – alle Kostüme sind willkommen! Gemeinsam mit US-amerikanischen Lehrkräften und dem verkleideten Team des d.a.i. können Kinder basteln, kindertauglich-gruseligen Geschichten lauschen oder in der Kinderdisko das Tanzbein schwingen. Salziges Popcorn, Knabbereien und Drinks sorgen für die nötige Gruselenergie.