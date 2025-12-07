BamBam Band Nikolauskonzert

Die Bambamband lädt ein zum Mitmachen, Mitsingen, Tanzen und Träumen, bei fröhlichen Ohrwürmern, kauzig-verrückten Indie-Rock-Liedern und verliebt-phantastischen Balladen.

Augenzwinkernde Geschichten über Menschen, Tiere, Pflanzen, gesungen von Frau und Mann, instrumentiert mit Klavier, Geige, Gitarre, Schlagzeug und Bass treffen sich zum herzerfrischenden Bandmusikspaß für die ganze Familie. Genießbar von 2 – 99 Jahren.

Die BamBamBand sind: Beate Sauter - Gesang und Gitarre, Martin Norz - Gesang und Gitarre, Jens Eberhardt - Klavier, Michael Stadel - Schlagzeug, Linus Wöllhaf - Geige und Christof Speiser - Bass Allesamt keine unbekannten MusikerInnen in der Region. Hier treffen sich Musikbegeisterte aus unterschiedlichen Genres von Blues, Country, Rock, Pop, Klassik bis hin zu Independence, Funk und Singer Songwriter Musik.