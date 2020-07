Bambam-Band

Die BamBamBand lädt am ein zum mitmachen, mitsingen, tanzen und träumen bei fröhlichen Ohrwürmern, kauzig verrückten Indie-Rock-Liedern und verliebt phantastischen Balladen. Augenzwinkernde Geschichten über Menschen, Tiere, Pflanzen, gesungen von Mann und

Frau, instrumentiert mit Klavier, Geige, Gitarre, Schlagzeug und Bass, treffen sich zum herzerfrischenden Bandmusikspaß für die ganze Familie. Genießbar von 2 – 99 Jahren.

2009 gegründet und nach zahlreichen Konzerten in Stadt und Land gilt die Band mittlerweile als Insider Tipp in Sachen Kindermusik und Familienunterhaltung. Nach 3 erfolgreichen CDs aus den Jahren 2009, 2013 und 2015 ist nun etwas Neues in Arbeit und wird dieses Jahr in Teilen präsentiert.

Die BamBamBand sind: Beate Sauter – Gesang und Gitarre, Martin Norz – Gesang und Gitarre, Jens Eberhardt – Klavier, Mike Stadel – Schlagzeug, Linus Wöllhaf – Geige und Christof Speiser – Bass.