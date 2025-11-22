Bamberger Symphoniker

Eine eigene Liga

Jakub Hrůša ist nicht nur einer der großartigsten Dirigenten der Gegenwart: Der charismatische Tscheche ist auch bekannt dafür, in klug durchdachten Programmen neue Perspektiven auf vermeintlich altbekannte Werke zu eröffnen. Bei RUSS Klassik dürfen wir uns nun auf ein echtes Paradebeispiel dieser besonderen Kunst freuen: Hrůšas Gegenüberstellung von Beethovens expressivem 1. Klavierkonzert mit der epischen 6. Sinfonie, zeigt nicht nur eindrucksvoll, welch eine ungeheure Entwicklung der Komponist in den knapp zehn Jahren durchlaufen hat, die die beiden Kompositionen trennen. Sondern auch – einmal mehr – dass Beethoven einfach in einer eigenen Liga spielt. Letzteres gilt übrigens auch für den Igor Levit-Schüler und Solisten des heutigen Abends Lukas Sternath, der gerade eine beeindruckend steile pianistische Karriere hinlegt.