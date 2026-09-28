Nach dem grandiosen Debut im Januar 2025 war merkeln keine Option: und so kommen die weltberühmten Bamberger Symphoniker bereits zum zweiten Mal nach Weikersheim, dieses Mal mit einem spätromantisch‐zeitlosen, groß besetzten Programm.

Schon die Partitur des 1961 uraufgeführten »Threnos« (Klagelied) mit ihren ungewohnten Symbolen, dicken schwarzen Balken und grafischen Kurven wirkt experimentell und dekorativ, die kreischenden Glissandi und ungewohnte Spieltechniken machen die Grauen des Kriegs lebendig. Dem gegenüber strotzt Glazunovs Violinkonzert vor musikalischer Pracht und russischer Tradition – kein Wunder, war der Komponist doch eine »musikalische Urkraft« und später Lehrer von Schostakowitsch und Prokofjew! Aufbruch und Selbstfindung prägen die vielleicht berühmteste der vier Brahms‐Sinfonien, mit der er endgültig aus dem Schatten Beethovens trat.

19.10 Uhr Konzerteinführung

Bamberger Symphoniker

Krzysztof Urbański Leitung

Karen Gomyo Violine

K. Penderecki »Threnos« für Solostreicher

A. Glazunov Violinkonzert

J. Brahms Sinfonie Nr. 2 D-Dur