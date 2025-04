Night of the Bands Destination 70s.

In Crailsheim wird die Nacht wieder zum Tag. Bei der diesjährigen Kneipentour erwartet euch im Ratskeller die Band Destination 70s.

Das Stadtmarketing Crailsheim präsentiert auch in diesem Jahr die Night of the Bands!

Im Ratskeller trefft ihr auf Destination 70s.

DESTINATION 70s ist anders. Wir glauben, dass Live Musik nur dann funktioniert, wenn die Band mit dem Publikum feiert. Und wir wollen die 70er Jahre der Rockmusik feiern - als alles noch neu und aufregend war.

Als Tribute Seventies Band treten wir stilecht im 70er Outfit auf.

Der Spass mit dem Publikum steht bei uns an erster Stelle - und darum ist Live Musik einfach anders!

Macht gemeinsam mit uns und allen anderen Musikern / innen diese Night of the Bands zu einem Erlebnis. Wir haben Bock drauf mit euch zu feiern.