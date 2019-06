Band in the BIX – "Cool Sounds For A Hot Summer Night"

"Cool Sounds for a hot Summer Night" weckt vor allem Assoziationen mit dem Westcoast-Sound der 50er Jahre aus dem sonnigen Kalifornien. Stan Getz, Art Pepper, Miles Davis und Chet Baker haben eine kühle Leichtigkeit über den heißen Bebop gelegt ohne auf dessen Virtuosität zu verzichten. Diese Leichtigkeit hat ihre natürliche Fortführung im Bossa Nova, zum Teil mit den selben Protagonisten, gefunden. Die Band in the BIX wird an diesem Abend bekannte und unbekannte Werke aus der Feder von Dave Brubeck, Johnny Mandel, Antonio Carlos Jobim und vielen mehr interpretieren.

Besetzung: Jürgen Bothner (sax); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)

Mehr Infos unter: https://obijenne.de/bands/band-in-the-bix-info/