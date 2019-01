Band in the BIX – Miles Davis Special "The Years Before Kind Of Blue"

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima.

Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Als Miles Davis seine Platte „Kind of Blue“ aufgenommen hatte, war schnell klar, daß es sich zum epochalen Werk des Jazz etablieren würde und später ist es die meistverkaufte Jazzplatte aller Zeiten geworden. Mindestens ebenso interessant ist die Zeit und die Arbeit des Miles Davis Quintett vor dieser Aufnahme.

Um vorzeitig aus seinem Vertrag mit Prestige herauszukommen, nahm Miles Davis mit seinem Quintett in zwei Studiotagen am 11. Mai und 26. Oktober 1956 insgesamt 24 Titel auf: „Wie bei einem Clubauftritt ließ das Quintett sein ganzes Repertoire passieren. Sämtliche Titel wurden ohne Wiederholung gespielt. So entstanden die 4 Platten die Miles noch aufnehmen „musste“ und sind übertitelt als: „Workin“ „Steamin“ Cookin“ „Relaxin“, jeweils „...with the Miles Davis Quintett“.

Dieses Dokument ist eine der beeindruckendsten Belege dafür, wie eingespielt und inspiriert die Band zwischen damaliger Tradition und den Vorboten des modernen Jazz spielte.

Am diesem Abend werden auszugsweise die Highlights dieser vier Platten zu hören sein und zwar mit der Band in the Bix in Starbesetzung.

Besetzung: Axel Schlosser (trp); Libor Sima (ts); Thilo Wagner (p); Mini Schulz (b); Meinhard Obi Jenne (dr)

Mehr Infos unter: www.bandinthebix.de