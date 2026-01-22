Band in the BIX • celebrating the 100th birthday of MILES DAVIS

Köpfe der 1998 gegründeten Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima.

Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis.

Seit langer Zeit hat sich die Band in the BIX auf sorgsam ausgewähltes Repertoire konzentriert und sorgt nicht zuletzt mit der Videoreihe „10 Meilensteine des Jazz“ für Aufmerksamkeit.

Eines der spannendsten Programme ist die musikalische Begegnung mit der erfolgreichsten Jazzplatte aller Zeiten: Miles Davis' achtes Studioalbum, das 1959 aufgenommene "Kind Of Blue“.

Jede Komposition wird auf Ihre Besonderheiten hin ausgelotet und diesen mittels ausgefeilter Technik und vitaler Spielfreude Rechnung getragen. Weit entfernt von verkopfter Introvertiertheit versteht es die Band auf einzigartige Art und Weise, diesen wunderbaren Kompositionen stets aktuelle musikalische Relevanz bei einem nicht zuletzt beachtlichen Unterhaltungswert einzuhauchen.

Besetzung: Axel Schlosser (tp); Libor Sima (tsax); Jan Prax (asax); Olaf Polziehn (p); Jean-Philippe Wadle (b); Obi Jenne (dr)