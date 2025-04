Band in the BIX • "Round Midnight"

Celebrating Thelonious Monk feat. Olaf Polziehn

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima. Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Mit dem Film „Round Midnight“ ist dem Regisseur Bertrand Tavernier im Jahr 1986 einer der besten Filme über Jazz geglückt. Dies ist neben der sehr authentischen Geschichte ohne unnötige Effekte auch der Tatsache geschuldet, daß Tavernier „richtige“ Jazzmusiker und unglaublich gute Musik in den Mittelpunkt stellt.

1989 wiederum produzierte Clint Eastwood den Dokumentarfilm „Straight No Chaser“, ein sensibles und lebhaftes Porträt Thelonious Monks, der Jazzmusiker, der nach Duke Ellington die meisten Jazzkompositionen veröffentlicht hat.

Dieser Band in the BIX Abend steht ganz im Zeichen seiner verschiedenen Schaffensphasen.

Blue Monk, Hackensack, Evidence, Rhythm-a-Ning, In Walked Bud aber auch die Titelsongs Straight No Chaser und Round Midnight werden in den grandiosen Versionen und fesselnd gespielten Improvisationen der Band in the Bix lebendig greifbar.

Pianist Olaf Polziehn sieht sich in der Tradition des Jazz verhaftet und als jemand, der die Einflüsse der ersten großen Jazzmusikergeneration stets in sich trägt und sich damit beschäftigt. Er ist einer der bedeutendsten europäischen Pianisten, die credits seiner regelmäßigen Zusammenarbeiten lesen sich beeindruckend: Till Brönner, Patti Austin, Take 6 und nicht zuletzt seit 2022 auch die SWR Big Band.

Libor Sima ist Jazz-Saxophonist und Solofagottist des Radiosinfonie-Orchesters des SWR und ein vielbeachteter Komponist. Ohne zeitgeistlichen Erneuerungsversuchen Bedeutung beizumessen, komponiert und arrangiert der gelernte Fagottist und Saxophonist für Jazzensembles wie auch für Sinfonieorchester grenzüberschreitende, spannende und wegweisende Stücke und Werke. Einer seiner großen Erfolge waren die „Urban Sounds" eine Auftragskomposition für Jazzquartett und die Stuttgarter Philharmoniker. Ebenso hat er eine Auftragskomposition für den SWR geschrieben, in der alle 3 Klangkörper musikalisch verschmelzen konnten.

Jean-Philippe Wadle steht für einzigartig swingenden Bass und er ist omnipräsent. Seine Energie, sein Karma, seine Verve sind selbst dann spürbar, wenn man den Bassisten nicht bewusst wahrnimmt. Wadle ist mit Musikergrößen wie Wolfgang Haffner, Lalo Schifrin, Emil Mangelsdorff und der HR Big Band unterwegs.

„Band in the BIX“-Gründer und Drummer Obi Jenne ist seit jeher auf der Suche nach besonderen Programmen, Eintauchen in verschiedene Welten des Jazz aber auch musikalische Querverbindungen zu anderen Musikformen. Er ist als einer der erfolgreichsten Live-Drummer Deutschlands auf den Bühnen der Welt zuhause und verfolgt sein besonderes Anliegen des „Nicht-Vorhandenseins“ von Grenzen jeglicher Art, das vor allen Dingen mit großer Verantwortung gegenüber den Traditionen möglich ist.

Besetzung: Olaf Polziehn (p); Libor Sima (sax); Jean-Philippe Wadle (b); Obi Jenne (dr)