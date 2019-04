Band in the BIX feat. Ralf Hesse

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Šíma.

Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene – neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Dieser Abend gehört 100 Jahren Jazztrompete denn Bix Beiderbecke hat wie Louis Armstrong bereits vor 100 Jahren gewirkt und begeistert und beeinflusst die Jazztrompeter bis heute. Dann kamen viele wundervolle Trompetenlegenden, die ihre Zeit jeweils mitprägten, und noch heute lebt und spielt der einmalige Tom Harrell.

Ralf Hesse ist ursprünglich aus Baden-Württemberg und studierte in Köln und Mannheim Jazztrompete. Er lebt seit langer Zeit in Münster und unterrichtet an verschiedenen Hochschulen neben Jazztrompete auch Arrangement und Komposition, was ihn ebenso interessiert und beschäftigt. Er ist seit langer Zeit mit dem Orchester Pepe Lienhard unterwegs, spielt bei den führenden Big Bands und schreibt für viele Stars aller Genres Musik und Arrangements.

Die Band in the BIX trifft mit Ralf Hesse einen alten Freund und Weggefährten – nicht nur im Stuttgart Jazz Orchestra – und Sie können gespannt sein, was Ralf Hesse hier für ein ausgesuchtes Programm präsentieren wird.

Besetzung: Ralf Hesse (trp); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Meinhard „Obi“ Jenne (dr)