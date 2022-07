Band in the Bix / Horace Silver Special

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima. Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Seit einiger Zeit hat sich die Band in the BIX auf ausgewählte Spezialprogramme konzentriert und an diesem Abend geht es um einen der größten Pianisten, Komponisten und Stilisten des Jazz, den 1928 geborenen und 2014 verstorbenen Horace Silver.

Der Sohn kapverdischer Einwanderer entdeckte früh die großen Musiker des Swings - wie bspw. Basie und Ellington. Jahrzehnte später hatte auch er dutzende Kompositionen zum "Great American Songbook" beigetragen. Seine Musik ist groovend, teils funky, teils lateinamerikanisch, teils swingend und stets mit einer großen Portion positiver Energie ausgestattet.

Gemeinsam verstehen es diese sonst international auf den größten Bühnen der Welt gastierenden Musiker der Hausband des Bix, die Musik der wichtigen Epochen nicht zu kopieren, sondern angereichert mit ihrem eigenen musikalischen Ausdruck zu neuem Leben zu erwecken und leben den Jazz damit in der Tradition einzigartiger Konzerterlebnisse.

Besetzung: Libor Sima (sax); Axel Schlosser (tp); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)