Roforofo Feat. Tommy Baldu

Die beiden Musiker Ómar Guðjónsson (Island) und Tommy Baldu (Deutschland) bilden das Duo ROFOROFO, das sich im Jahr 2016 formierte.

Kennegelernt und angefreundet hatten sie sich 6 Jahre zuvor, als sie zusammen in einer deutschen Psychedelic-Pop/Rock-Band spielten. Ómar und Tommy waren in der Musikszene ihrer Heimatländer aktiv, spielten alles zwischen Jazz, Funk, Latin, Punk, Pop und Rock und veröffentlichten mehrere Alben, sowohl mit anderen Musikern als auch unter ihrem eigenen Namen.

Seit Erscheinen ihres Debut-Albums in 2017 erhielten ROFOROFO zwei Nominierungen für die Icelandic Music Awards: Für die Schallplatte des Jahres und den Song des Jahres. Ihre erste Single „Take me back“ belegte den vierten Platz der meist gespielten Songs auf Rás 2, einem isländischen Pop-/Kultur-Radiosender. Der Song „Desert Moon“ war in der Musikpresse unter den “ Top 25“ der besten Songs des Jahres 2017!

Der angesehenste Musikkritiker Islands, Arnar Eggert, sagte über das Album: „Das Album ist ein Zeugnis von Ómars Variationen in Musikstilen und seiner kreativen Neugier, und es scheint, dass er in Tommy Baldu die gleichen Elemente gefunden hat. Die Platte ist fesselnd und kohärent in ihrem undefinierten Genre, in gewisser Weise ist sie Rock, sowohl psychedelisch als auch komfortabel.“