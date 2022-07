Mit einem unverwechselbaren Klang und einer beeindruckenden musikalischen Bandbreite, hat sich Matthieu Saglio als einer der faszinierendsten Cellisten seiner Generation etabliert.

Nach einer klassischen Ausbildung am Conservatoire de Rennes, ist der gebürtige Franzose heute in Valencia ansässig. Dort zählt er zu jenen Pionieren, die die Fusion des Cello mit der spanischen Flamencotradition etablierten – insbesondere mit seiner Band Jerez-Texas, mit der er seit 2002 um den Globus tourt. Parallel dazu verfolgt Matthieu zahlreiche Solo-, Duo- und Bandprojekte und ist ein gefragter Begleiter in verschiedensten Formationen. Dazu zählt auch das Trio NES, mit dem er drei Jahre nach seiner Gründung das Album Ahlam (2018) beim renommierten deutschen Label ACT veröffentlichte. Von der internationalen Presse einhellig gefeiert, spielt das Trio nun intensiv in ganz Europa. Aber auch Matthieus Qualitäten als Komponist sind regelmäßig in Original-Soundtracks für Theater oder Fernsehen zu hören.

Bei seinem Schaffen leitet ihn, als Künstlerbotschafter der Internationalen Yehudi Menuhin Stiftung, vor allem ein Ziel: einen Dialog zwischen seinem Instrument und anderen Kulturen zu eröffnen.

Neues Album: El camino de los vientos

Zehn Jahre nach seinem erfolgreichen Cello Solo-Projekt, war es 2019 schließlich erneut Zeit für eine musikalische Bilanz. Matthieu nutzte die Gelegenheit, tief in sein Inneres einzutauchen, seinen eigenen Werdegang zu überdenken und erforschen: Es ist ein einzigartiger und eigentümlicher Weg, der wechselnden Winden folgte, sich in verschiedene Richtungen wehen lässt. Ein Weg, der Inspiration ist und seine Geheimnisse gleichzeitig nur dem Gehenden enthüllt. So entstand ein intimes musikalisches Kunstwerk, das 2020 bei ACT unter dem Titel El camino de los vientos (Der Weg der Winde) erschien.

Wie zu erwarten, vibriert das Album regelrecht von den vielzähligen Einflüssen, die die Identität des Komponisten und Cellospielers über die Jahre prägten. Um diesem einzigartigen Universum Substanz zu verleihen, lud Matthieu musikalische Weggefährten ein, dieses Projekt mitzugestalten. So finden sich unter den Gästen nicht nur seine drei Söhne, sondern auch langjährige Kollegen und zahlreiche europäische Jazzgrößen, die der Aufnahme ihren persönlichen, unnachahmlichen und unverwechselbaren Stempel aufzudrücken: Nguyên Lê (Gitarre), Nils Petter Molvaer (Trompete), Carles Benavent (Bassgitarre), Vincent Peirani (Akkordeon), Bijan Chemirani (Percussions), Léo Ullmann (Violine), Ricardo Esteve (Flamenco-Gitarre), uvm.

“Saglio’s vibrant tone, touch and technique stand out on every track, but, impressively, never at the expense of his guests.” **** Financial Times (UK)

Bei Live-Performances wird Matthieu ‘nur’ von seinem Quartett begleitet, aber er könnte mit den kongenialen Steve Shehan (percussion), Christian Belhomme (keyboard & piano) und Léo Ullmann (violin) keine besseren Partner an seiner Seite haben.

Das Resultat ist ein abwechslungsreiches Programm, durch das sich Matthieus Cello wie ein roter Faden zieht. Seine Kompositionen vereinen Soli und jazzige Improvisationen mit Stücken von klassischerem Stil und einem Hauch von Soundtrack. Dann wieder hört man afrikanische Rhythmen, arabische Vierteltönen und Flamenco-“Palos”… ganz genauso klingt ein zwanzigjähriger Weg voller Abenteuer, musikalischer und menschlicher Begegnungen, die sich nicht in Genres einteilen lassen: Eine wunderbar persönliche Art, die Welt, die Schönheit und das menschliche Miteinander zu betrachten.