Band in the Bix meets SWR Soloists

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt,

und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima.

Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

An diesem Abend erwartet uns eine besondere Zusammenarbeit mit Mitgliedern des SWR Sinfonieorchesters und der Hausband des Bix.

Der Saxophonist Libor Sima vereint beides in sich. Als Solofagott ist das SWR Sinfonieorchesters und Saxophonist sowie Arrangeur der Band in the Bix wird er ein besonderes Programm zusammenstellen, das sich maßgeblich mit den New Standards befassen wird.

Mit Felix Borel und Jochen Schorer sind zwei Ausnahmekönner das erste Mal in diesem Kontext zu erleben.

Freuen Sie sich auf einen fetten reichen Abend mit Musik, die man kennt aber bestimmt noch nicht in einer solch spannenden Besetzung gehört hat.

Besetzung: Libor Sima (sax); Felix Borel (vl); Jochen Schorer (vb); Mini Schulz (kb); Obi Jenne (dr)