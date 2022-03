Band in the Bix / „ Night of Ballads and Blues “

und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima. Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Freuen Sie sich an diesem Karfreitag auf eine ausgewählte Playlist und ein in die Tiefe der Musik gehendes Programm – angefangen von rauchigen Balladen, erdigen Bluesthemen und kreativen Improvisationen bis hin zu Songs, die Sie in die Atmosphäre des Jazz und Blues eintauchen lassen.

Verantwortlich für das heutige Programm ist hauptsächlich der begnadete Saxofonist Libor Šíma. Neben seinen Künsten am Saxophon beweist er regelmäßig sein Können als Solo-Fagottist des SWR-Radio-Sinfonieorchesters. Wie auf der 2015 erfolgreich veröffentlichten CD "Kind of Stuttgart" zu hören, ist er auch als Arrangeur und Komponist unterwegs!

Šíma arrangiert und komponiert für (Big) Bands und Orchester, schreibt für Combos und Chöre. Seine teilweise abendfüllenden Werke gehören ebenso zum Spannendsten, was die aktuelle Konzertwelt zu bieten hat, wie auch seine unendlich kreativen Improvisationen im kongenialen Zusammenspiel mit seinen Freunden und Mitmusikern der Band in the BIX