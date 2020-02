Band in the BIX plays Monk – "Round Midnight"

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zur Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, sowie der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima.

Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene – neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen jedes Mal neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden zum einzigartigen Erlebnis.

Seit einiger Zeit hat sich die Band in the BIX auf ausgewählte Spezialprogramme konzentriert. An diesem Abend wird zum ersten Mal ein kompletter Abend der Musik von Thelonious Monk gewidmet. Im selben Jahr wie Dizzy Gillespie geboren, ist er einer der ausergewöhnlichsten Pianisten der BeBop-Ära. Eigenwillig im meinst sehr reduzierten und klaren Klavierstil und innovativ in seinen besonderen und unverwechselbaren, oftmals humorvollen Kompositionen, gilt er als einer der bedeutendsten und kreativsten Pianisten aller Zeiten.

Wir tauchen ein in die 1940/50er Jahre: als Hauspianist in Mintons Playhouse prägte Monk den gerade aufkommenden BeBop und hielt Hausseminare für Kollegen wie Miles Davis ab, um ihnen seine besondere Welt des Rhythmus und der Harmonik zu erschließen. Eben jener Miles hatte mit Monks Komposition "Round Midnight" 10 Jahre später seinen ersten Welterfolg!

Diesem "Jazzstar" huldigen die Musiker der Band in the BIX am 05. März in Bestbesetzung mit Band in the BIX-Pianist Olaf Polziehn, der erst von einer Indientournee mit Graf, Kühn und Jenne zurückgekehrt ist.

Jürgen Bothner (sax); Axel Schlosser (trp); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)