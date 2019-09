Band in the BIX "Rising Stars" feat. Jakob Manz & Klaus Graf

Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene – neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Im Herbst 2019 begegnet die Band in the BIX zwei "rising stars", die europaweit für Furore sorgen. An diesem Tag im November kommt vermutlich eines der größten Musik- und Saxophontalente Süddeutschlands. Auf der schwäbischen Alb aufgewachsen wird Jakob Manz nun mit Abitur in der Tasche in die weite Welt der Musik hinausziehen. Auch Jakob wird seine Favourites mitbringen, Songs, die ihn beeinflusst haben von Musikern, die ihn begleitet haben und ebenso Songs aus eigener Feder.

Und wir haben die Möglichkeit ergriffen, mit einem seiner Mentoren Klaus Graf einen Doppelabend zu geben. Zwei grandiose Altisten in ihren Generationen und die bewährt fabelhafte Rhythmsection mit Olaf Polziehn, Mini Schulz und Obi Jenne werden so viel Freude haben, dass man einfach dabei sein muss!

Besetzung: Jakob Manz, Klaus Graf (sax); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Meinhard Obi Jenne (dr)