Band in the BIX Special – "Christmas meets Ellington"

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima.

Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene – neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

Bereits in den letzten Jahren haben die Macher der Band in the BIX mit maßgeschneiderten Arrangements ein stets neues jazzig-vorweihnachtliches Programm zusammengestellt. Swing und Jazz treffen auf Weihnachtslieder und das alles auf eine in höchstem Maße kreative Band. Gleichzeitig finden sich im Repertoire von Duke Ellington viele Nuancen, die zu Weihnachten passen und die Musiker der Band in the BIX haben eine besondere Affinität zu diesem großen Meister. Aufbauend auf diesen beiden Programmen wird es heute ein weiteres Weihnachts-Special geben, das sich keiner entgehen lassen sollte. Mit den beiden Bläsern der Big Band des HR und dem international begehrten Olaf Polziehn ist wieder eine Star-Besetzung am Start, mit der die Vorweihnachtszeit mit viel gutem Jazz heiß und besinnlich gefeiert wird.

Besetzung: Axel Schlosser (trp); Oliver Leicht (sax, cl); Olaf Polziehn (p); Mini Schulz (b); Obi Jenne (dr)