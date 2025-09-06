Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten.

Die Köpfe der Band in the BIX sind der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, der zu der Stammbesetzung immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland einlädt und damit seinen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern verfolgt, und der Saxophonist und Arrangeur Libor Sima. Die Liste der dazu geladenen Musiker liest sich wie ein "who is who" der deutschen Szene - neben arrivierten Jazzern werden auch immer wieder "rising stars" dazu gebeten. Dadurch entstehen stets neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten werden vorgestellt, aber auch andere musikalische Themenabende werden jedes Mal zum einzigartigen Erlebnis. Die Spielkultur der Band orientiert sich an der Tradition des Jazz, stilsicher und energiegeladen wird die Musik der grandiosen Altmeister mit dem Spirit des modernen Jazz interpretiert, ohne die Freiheit dieser Musik jemals vermissen zu lassen.

An diesem besonders zusammengestellten Konzertabend werden wir tief in die Ursprünge des groovenden swingenden funkigen und souligen Jazz eintauchen, der ab den 1960er Jahren durch Künstler wie den Anderley Brothers, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Les McCann, Lee Morgan, Horace Silver und vielen mehr die Menschen in seinen Bann gezogen hat. Titel wie Sidewinder, Cantaloupe Island, Mercy Mercy Mercy und viele mehr stehen für die Hits der Zeit, die am Ende in die R&B und Soul Ära mündete.

Trompeter Axel Schlosser, Solist der Big Band des Hessischen Rundfunks und neben seinem traditionsbewussten Spiel auch Komponist eigener Stücke und Arrangeur ganzer Produktionen. Er arbeitet mit den Größen der Musikwelt zusammen und lebt in Frankfurt.

Saxophonist Libor Sima ist Jazz-Saxophonist und Solofagottist des Radio Sinfonie Orchesters des SWR und ein vielbeachteter Komponist und Arrangeur. Ohne zeitgeistlichen Erneuerungsversuchen Bedeutung beizumessen, komponiert und arrangiert der gelernte Fagottist und Saxophonist für Jazzensembles wie auch für Sinfonieorchester grenzüberschreitend, spannend und wegweisend. Mit seiner abendfüllenden Komposition „Urban Places" für das Obi Jenne Quartett und die Stuttgarter Philharmoniker erregte er großes Aufsehen.

Thomas Heidepriem ist einer der bekanntesten deutschen Bassisten. Alleine seine fast 30 Jahre als festes Mitglied der HR Big Band sowie seine Zusammenarbeit mit den berühmtesten Jazzern der Welt machen ihn zu einem außergewöhnlich erfahrenen Teamplayer. Als ursprünglich in Freiburg i.B. geborener Baden-Württemberger wurde er 1987 mit dem Jazzpreis BW ausgezeichnet.

Der ebenfalls mit vielen Preisen ausgezeichnete Pianist Hubert Nuss hat seinen Studienort Köln zu seiner Wahlheimat gemacht, von wo aus er nicht nur zahlreiche Konzerte bereist, sondern auch mittlerweile unterrichtet. Ebenso ist er an der HMDK Stuttgart Professor für Jazzpiano und hat sich mit seinem Trio und nicht zuletzt seinen besonderen Kompositionen zwischen Jazz und Moderne einen großen Namen erspielt.

„Band in the BIX“ - Gründer und Drummer Obi Jenne ist seit jeher auf der Suche nach besonderen Programmen, Eintauchen in verschiedene Welten des Jazz aber auch musikalische Querverbindungen zu anderen Musikformen. Er ist als einer der erfolgreichsten Live-Drummer Deutschlands auf den Bühnen der Welt zuhause und verfolgt sein besonderes Anliegen des „Nicht-Vorhandenseins“ von Grenzen jeglicher Art, das vor allen Dingen mit großer Verantwortung gegenüber den Traditionen möglich ist.

Besetzung: Axel Schlosser (tp); Libor Sima (sax); Hubert Nuss (p); Thomas Heidepriem (b); Obi Jenne (dr)