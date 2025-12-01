nd Arrangeur LiDie Köpfe der Band in the BIX sind der Saxophonist ubor Sima und der Schlagzeuger Meinhard "Obi" Jenne, die sich als Keimzelle zahlreicher musikalischer Aktivitäten in Stuttgart seit nunmehr 25 Jahren positioniert haben. Vom meisterlichen Umgang mit ihren Instrumenten geprägt, sind diese Musiker dem groovenden und swingenden Jazz verfallen sowie der Freude daran, neue musikalische Synergien zu entdecken und zu entwickeln.

Zur Stammbesetzung lädt Obi Jenne immer wieder Gastmusiker aus ganz Deutschland ein und verfolgt in dem Ensemble unter dem Titel "Band in the BIX" seinen persönlichen Gedanken der offenen Community unter Jazzmusikern. Dadurch entstehen immer wieder neue Interpretationsmöglichkeiten, wichtige Komponisten oder ganze musikalische Thematiken werden vorgestellt.

Seit einiger Zeit hat sich die Band in the BIX auf ausgewählte Spezialprogramme konzentriert und Weihnachten gibt es immer etwas Besonderes:

Weihnachtslieder in besonderen Arrangements aus der Feder Simas, der es schafft, eine Schlittenfahrt á la Sleight Ride im 7/8 Takt grooven zu lassen, der Winter Wonderland und viele andere Stücke herrlich swingen lässt und der zu Whams „Last Christmas“ den im Original fehlenden B-Teil dazu komponiert hat.

Einige Arrangements werden diese Weihnachten das erste Mal zu hören sein und optimal zugeschnitten auf die mitreißend swingende und höllisch groovende Band um die phänomenalen Axel Schlosser, Libor Sima, Olaf Polziehn, Jean-Philippe Wadle und Obi Jenne.

Don´t miss, it´s gonna be hot — und auch sehr besinnlich!

Besetzung: Axel Schlosser (tp); Libor Sima (sax); Olaf Polziehn (p); Jean-Philippe Wadle (b); Meinhard "Obi" Jenne (dr)