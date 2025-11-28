Band Night der Musikschule – It`s getting loud again!

Am Freitag, den 28. November ab 18.30 Uhr wird der Ratskeller zum pulsierenden Hotspot für alle, die es gern fetzig mögen.

Bei der dritten Band Night der Musikschule wird es laut, lebhaft und vor allem: spektakulär. Verschiedene Gruppen werden die Bühne betreten und garantieren einen Abend voller Rock und Groove. Mit dabei sind verschiedene Bands und Ensembles. Das Beste daran? Diese großartige Musiknacht ist kostenlos. Genießen Sie die tolle Atmosphäre, während das Team des Ratskellers für Ihr leibliches Wohl sorgt – wir sehen uns im Ratskeller!