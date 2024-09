Band of Friends – A Celebration of Rory Gallagher´s 25th Anniversary

Anlässlich des 25. Todestages von Rory Gallagher macht auch die Besetzung der Band Of Friends einen Wandel durch.

Gerry McAvoy (am Bass von 1971-91 bei Rory Gallagher) und Brendan O´Neill (an den Drums bei Gallagher von 1981-91) werden verstärkt durch zwei Gitarristen: Paul Rose und Jim Kirkpatrick, beide leidenschaftliche Gallagher-Anhänger, werden mit den beiden Originalmitgliedern das Gesamtwerk in bekannter leidenschaftlicher Weise zelebrieren. Paul Rose wurde bei einem Wettbewerb von Fender unter 1.000 Gitarristen von Rory Gallagher persönlich zum Sieger ausgewählt und ist zweimal in Folge zum „Best UK Guitarist“ ernannt worden!

Der Sänger und Gitarrist Jim Kirkpatrick gilt als einer der besten Slide-, Blues- und Rockgitarristen Englands und ist seit 2008 Lead-Gitarrist der legendären britischen Classic-Rock-Band FM. Zwischenzeitlich bringt die Band Of Friends auch selbst eigene Alben auf den Markt, die eine konsequente Weiterentwicklung der Musik von Rory Gallagher sind; das letzte 2022.