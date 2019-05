Bande de filles

Marieme lebt mit ihrer Familie in der Pariser Banlieue. Die Mutter sorgt für das Einkommen, der große Bruder kommandiert alle herum und sie kümmert sich um die jüngeren Schwestern. Außerfamiliär ist es nicht besser.

In der Nachbarschaft geben die Jungs den Ton an und die Schule ist eine Sackgasse. Doch dann gerät sie ins Blickfeld einer coolen dreiköpfigen Mädchengang, die sich Freiheiten nimmt, von denen Marieme bislang nur träumte. Dort wird sie aufgenommen und heißt fortan Vic (wie Victory). Von jetzt an macht das Leben Spaß: Vic schwänzt den Unterricht, verändert ihr Äußeres und liefert sich mit den Freundinnen Scharmützel mit rivalisierenden Banden. Das neue Leben soll ihr Weg in die Unabhängigkeit werden.

Anmeldung unter: info.stuttgart@institutfrancais.de | mit einer Einführung von Judith Yacar

