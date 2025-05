"Bandhaus-Wohnzimmer" - 53. Backnanger Straßenfest 2025

Wir öffnen wieder unser "Bandhaus-Wohnzimmer" im Markgrafenhof. In bequemen Sesseln und an charmanten Holztischen lässt sich zwischen historischen Gebäuden eine Limonade oder ein Aperol Spritz bei Sonnenuntergang besonders gut genießen. Wer ein ruhiges Plätzchen mitten im Getümmel sucht, ist bei uns genau richtig. Kommt an unsere Kioskluke, trefft alte Bekannte aber auch neue Gesichter und vergesst mit uns die Zeit.