BANFF Centre Mountain Film Festival World Tour 2022

Seit nunmehr 45 Jahren zieht es Bergsport-Begeisterte, Filmemacher, Künstler und Sportler jeden Herbst zum BANFF Mountain Film Festival um dort über die besten Filme des Jahres abzustimmen. Nachdem dieses besondere Film-Programm im letzten Jahr pandemiebedingt ausschließlich digital zur Verfügung gestellt werden konnten, freuen sich die Veranszelter besonders im Jahr 2022 ein weiteres Novum zu präsentieren! Die BANFF Tour 2022 kommt zum Publikum – als Veranstaltungsreihe und dazu doppelt digital!

Am 16. Februar 2022 findet die Premiere des Hauptprogramms in München statt. Es folgen mehr als 70 Events in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Darunter auch ein Abstecher nach Ludwigsburg am 7. März. Das diesjährige Tour-Programm umfasst zehn Filme. Mit Moderation und Pause dauert eine Veranstaltung zwischen 2,5 und 3 Stunden. Parallel dazu werden auf Outdoor-Cinema zwei weitere digitale Filmprogramme präsentiert! Direkt vom renomiertesten Bergfilmfestival der Welt in Kanada bringen sind WILD WOMEN und das RAW ADVENTURE zu sehen!

Alle Infos zur BANFF 2022 unter www.banff-tour.de, Tickets gibt es über www.banff-tour.de oder auf www.outdoor-ticket.net