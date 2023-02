Banff Mountain Film Festival Tour

WIR NEHMEN EUCH WIEDER MIT IN DIE BERGE

In den letzten Tagen hat in Banff, Kanada – dem Herkunftsort der BANFF CENTRE MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR das BANFF Festival stattgefunden. Besucher aus aller Welt sind in die kanadische Provinz Alberta gereist. Wir waren ebenfalls vor Ort und haben Ausschau nach den humorvollsten und beeindruckendsten Beiträgen für die neue BANFF TOUR 2023 gehalten!

Freut euch auf zwei große Abenteuerdokus, die unterschiedlicher nicht sein könnten: In Balkan Express erkunden wir per Bike und Ski die wildesten Berge Europas. Mit To The Hills & Back geht es dann in die Canadian Rockies und in die Alpen.

Bildgewaltig wird es in Creation Theory: Macht euch gemeinsam mit drei Sportler:innen und einem Musiker auf die Suche nach der Quelle der Kreativität.

Außerdem dabei: Deep Water Soloing in Mexiko; In Reel Rock: Cenote erfahren wir, wie Adolfo „Fito“ Trujillo beim Schwimmen seine Kletterleidenschaft entdeckte.

Und mit den rasanten Rides von Colors of Mexico und Continuum kommt auch das Thema Mountainbiken nicht zu kurz.