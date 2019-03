Banff Mountain Film Festival World Tour 2019

Jedes Jahr im Herbst avanciert das kanadische Städtchen Banff zum Treffpunkt für Abenteurer, Filmemacher, Autoren und Fotografen aus aller Welt. Beim Banff Centre Mountain Film und Book Festival trifft sich seit nunmehr 43 Jahren das Who is Who der Outdoorbranche, um gemeinsam zu feiern und sich auszutauschen. Bei den sogenannten „Outdoor Oscars“ werden rund 100 Filme und Dokumentationen gezeigt, begleitet von zahlreichen Vorträgen und Lesungen. Im Anschluss an das neuntägige Festival geht eine Auswahl der prämierten Filme auf ausgedehnte Weltreise und zaubert spannende Abenteuer- und Outdoorgeschichten auf die große Leinwand.

Das Programm der diesjährigen Banff Tour besteht aus acht Filmen mit einer Gesamtlaufzeit von 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm und Moderation dauert eine Veranstaltung zwischen 2,5 und 3 Stunden.